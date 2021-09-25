АКРА подтвердило Черноморскому банку торговли и развития (ЧБТР) кредитный рейтинг по международной шкале «A+», прогноз — «стабильный», по национальной шкале — «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Черноморского банка торговли и развития обусловлен уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) — «a+», который определяется сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

Напомним, ЧБТР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и сотрудничеству в Черноморском регионе посредством финансирования проектов и продвижения торговли, а также предоставления финансирования компаниям государственного и частного сектора в регионе. Государствами — участниками ЧБТР являются РФ (16,5%), Греция (16,5%), Турция (16,5%), Румыния (14,0%), Болгария (13,5%), Украина (13,5%), Азербайджан (5%), Албания (2%), Армения (1%), Грузия (0,5%) и Молдова (0,5%).

По данным аналитиков, ЧБТР располагает значительным капиталом: на конец 2020 года оплаченный капитал банка составлял 686,6 млн евро в абсолютном выражении (30% совокупного подписного капитала). Собственный капитал ЧБТР стабильно рос на протяжении последних лет в соответствии с долгосрочным планом увеличения капитала, который был одобрен в 2008 году и успешно завершен в 2019-м. В 2008–2019 годах собственный капитал ЧБТР фактически удвоился, а баланс увеличился втрое. По состоянию на конец 2020 года совокупные активы ЧБТР выросли на 19,9% по сравнению с показателем на конец предыдущего года и составили 2,809 млрд евро, в результате чего коэффициент достаточности капитала достиг 30%.

По мнению АКРА, успешный опыт увеличения капитала вкупе с тем фактом, что за более чем двадцатилетнюю историю существования ЧБТР не было ни одного случая выхода из состава акционеров, свидетельствуют о системной значимости банка для стран-участниц. Агентство также отмечает механизм выполнения обязательств, закрепленный в учредительных документах, согласно которому выходящий из банка акционер должен выполнять свои обязательства. Помимо высокого уровня капитала ЧБТР на протяжении многих лет характеризуется стабильностью дохода — на конец 2020 года рентабельность собственного капитала (ROE), по расчетам АКРА, составила 1,5%.



Качество управления, качество стратегии и транспарентность деятельности АКРА оценивает как удовлетворительные.

Агентство отмечает долгосрочный характер непогашенной задолженности, номинированной в основном в долларах США и евро, относительное соответствие валюты активов и пассивов, а также высокое кредитное качество институтов развития, предоставляющих межбанковское финансирование.



Аналитики оценивают поддержку со стороны стран-акционеров как умеренную, принимая во внимание следующие факторы: мнение АКРА относительно высокой значимости операций ЧБТР для стран-акционеров; умеренную совокупную оценку кредитоспособности стран-акционеров.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.