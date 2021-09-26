Банк «Ренессанс Кредит» снизил процентную ставку по кредиту наличными на 1 процентный пункт для клиентов, оформивших перевод заработной платы на карту кредитной организации.

«Получить льготную ставку по действующему кредитному договору можно, подписав у работодателя заявление на перевод заработной платы в «Ренессанс Кредит» и получая ее на карту банка не менее пяти месяцев. С шестого месяца процентная ставка по действующему кредиту будет снижена», — говорится в релизе.

В банке напомнили, что «Ренессанс Кредит» выдает кредиты наличными на сумму до 1,5 млн рублей по ставке от 5,5% годовых на срок от двух до пяти лет. Первый платеж по кредиту — через 45 дней после его получения. Заявку на кредит можно подать как в отделении, так и дистанционно. В банке обещают, что решение будет принято за минуту. Выдача кредита производится на карту «Ренессанс Кредит» с возможностью снятия наличных в кассе или банкомате любого стороннего банка без комиссии.