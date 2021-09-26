Промсвязьбанк и компания «Правокард» запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Сервис позволяет провести комплексную проверку технического состояния жилой недвижимости до подписания акта приема-передачи новой квартиры, получить экспертное заключение и в случае выявления недочетов устранить их», — говорится в релизе.

Также в рамках этой услуги клиенты могут воспользоваться квалифицированной юридической поддержкой по кадастровым вопросам, по взаимодействию с управляющей компанией, по составлению протокола разногласий к акту приема-передачи квартиры и по вопросам перепланировки.

Как уточняют в ПСБ, оформить сертификат на услугу можно в офисе банка или в мобильном приложении ПСБ, причем как для себя, так и для своих близких в качестве подарка.

В зависимости от объема услуг клиент может выбрать один из трех сертификатов стоимостью от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Активировать сертификат можно в течение двух лет с момента приобретения — через личный кабинет на сайте компании «Правокард», а воспользоваться услугами можно уже на следующий день после активации. Сертификат действует в течение года с момента активации.