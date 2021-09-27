📰 Стоимость бензина на оптовом рынке в европейской части РФ к концу сентября достигла исторических максимумов, пишет «Коммерсант» . По данным биржи СПбМТСБ, 24 сентября Аи-95 и Аи-92 подорожали на 0,32% и 0,66%, до 60,57 тыс. и 56,581 тыс. рублей за тонну соответственно. По оценке экспертов, напряженность на топливном рынке и рост цен сохранятся в ближайшие недели. При этом в рознице цены сдерживаются, поэтому предпосылок возвращения АЗС к прибыльности пока нет. На колебание биржевых цен оказывает влияние продолжающийся период ремонтов на нескольких НПЗ, а также начавшийся переход топливного рынка от летних сортов топлива к зимним, сообщили в Минэнерго. В ведомстве уже требуют от нефтекомпаний увеличить продажи бензина на бирже.

📰 Граждане с инвалидностью теперь смогут приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата, пишет «Российская газета» . Специально под него была разработана и запущена новая платежная система, к которой с 27 сентября могут подключаться банки и продавцы. Закон об этом сегодня вступает в силу, рассказали в Минтруде. При этом в дальнейшем перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести по электронному сертификату, будет расширяться. Сам он представляет собой запись, регистрируемую в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, под которую Федеральным казначейством резервируется определенная сумма в федеральном бюджете. Она привязывается к обычной банковской карте «Мир».

📰 ФАС рекомендовала «Газпрому» восстановить объемы продаж газа на бирже СПбМТСБ после снижения в связи с пожаром на заводе в Уренгое, пишет «Коммерсант» . Обращение служба направила в компанию 21 сентября. По оценке регулятора, в августе объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд кубометров. Теперь служба просит «Газпром» существенно увеличить продажи — до 7 млн кубометров в сутки на торгах на сутки вперед и 2 млрд кубометров — на торгах на месяц вперед. Хотя потом объемы продаж начали восстанавливаться, временное сокращение заявок на продажу на суточных торгах привело к снижению продаж газа в августе по отношению к июлю, что в свою очередь привело к росту биржевых цен. Аналитики отмечают, что речь идет о дополнительных продажах через биржу около 7 млрд кубометров до конца года.



📰 Волна игры на понижение на рынках криптовалют, стоившая им 3—15% стоимости, началась в первые дни прошлой недели, пишет «Коммерсант» . По данным Coinmarketcap, котировки биткоина, эфира, риппла обновили двухмесячные минимумы. В частности, стоимость биткоина падала до 39,6 тыс. долларов, эфира — до 2,65 тыс. долларов, минимумов с 5 августа. Более устойчивыми выглядели «молодые» валюты, появившиеся около года назад (полкадот, солана). Давление на рынок оказали ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и жесткая позиция властей КНР в отношении трансакций с криптовалютами. Впрочем, полагают эксперты, «очередные китайские предупреждения» в дальнейшем будут иметь все меньшее значение, хотя фактор Китая во многом уже учитывается в котировках.

