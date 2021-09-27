Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-банкиров Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, а также экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша, пишет «Коммерсант» . Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Обвиняемые уже отбыли срок от семи до восьми с половиной лет по аналогичному обвинению, также связанному с хищениями в банке «Таврический». В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга признал их виновными в хищении 190 млн рублей и приговорил к лишению свободы. В 2015 году Гагаринский суд Москвы признал Сабадаша виновным в попытке хищения из бюджета 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС, его приговорили к шести годам лишения свободы.

Следствие полагает, что фигуранты похитили из банка 952 млн рублей. Вменяемые обвиняемым 16 эпизодов произошли не позднее 26 марта 2013 года. Обвинение считает, что Сомов, бывший в то время председателем правления АО «Таврический банк», вступил в преступный сговор со своим замом Гаркушей. Они выдали несколько кредитов фирме «Милан», аффилированной с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Сабадаша, а деньгами распорядились по своему усмотрению. Фигурировала в данных предварительного следствия и компания «Норфолк», якобы тоже получившая фальшивый кредит.

​Сумма хищений средств вкладчиков банка «Таврический» приблизилась к 1 млрд рублей Сумма хищений средств вкладчиков банка «Таврический», в которых обвиняются бывший член Совета Федерации РФ и владелец ликеро-водочного завода ЗАО «Ливиз» Александр Сабадаш, а также его соучастники из числа бывшего руководства кредитной организации, приблизилась к 1 млрд рублей. Об этом РАПСИ сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.



После освобождения в 2020 году Гаркуша и Сомов вновь показались интересными следствию, а вскоре к ним присоединился и Сабадаш. В июле 2020-го Смольнинский райсуд Петербурга отправил под стражу на время следствия Гаркушу и Сомова. В качестве аргументов следствие тогда сообщало о попытках Гаркуши воспрепятствовать полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела.

Установлено, что обвиняемый Гаркуша принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, цитировала следствие объединенная пресс-служба судов. Также следствие опасалось, что Гаркуша сумеет добиться покровительства высокопоставленных чиновников, которые будут затем мешать расследованию. Сомова отправили под стражу, опасаясь, что он сбежит за границу или подкупит свидетелей. Местонахождение похищенных Сомовым и его соучастниками денежных средств до настоящего времени не установлено, что может свидетельствовать о наличии у Сомова финансовых возможностей для выезда за пределы Петербурга и России, а также подкупа свидетелей, сообщало следствие.

Гаркуша и Сомов просили о домашнем аресте в качестве меры пресечения, но суд счел ходатайства следствия обоснованными и отправил обвиняемых под стражу. Сабадаша задержали на территории следственного изолятора 25 января 2021 года — в день, когда бывший сенатор должен был освободиться после отбывания наказания.