Тимер Банк запустил вклад «Юбилейный», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Оформить депозит можно на 372 дня под 8% годовых. Минимальная сумма вклада— 5 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

Открыть вклад можно в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильный банк.

Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов

Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов

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