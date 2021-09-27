Ряд регионов выразил неудовлетворенность выделенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и планирует направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службы правительств субъектов.

Так, в Красноярском крае сообщили, что готовы реализовывать инициативы на 100 млрд рублей, а получили лимит в размере лишь 10 млрд рублей. О намерении оспорить решение федеральных властей заявили и в Магаданской области: при запросах в 30 млрд рублей регион получил только 600 млн рублей. О несоответствии возможностей потребностям рассказали также в Чувашии, Ленинградской и Нижегородской областях.

Инфраструктурные кредиты — одна из крупнейших инициатив последних лет, направленная на социально-экономическое развитие субъектов. До конца 2023 года правительство вложит в развитие региональной инфраструктуры 500 млрд рублей в форме федеральных кредитов по ставке 3% годовых, аналогичная сумма будет выделена и до 2026 года.

Минфин распределил максимально возможные объемы кредита (лимитов) для каждого из субъектов. Расчет производился следующим образом: на численность населения были наложены два коэффициента — общая долговая нагрузка с учетом объема государственного долга региона на 1 января 2021 года и стоимость фиксированного набора товаров и услуг в субъекте по отношению к среднему по России, поясняли ранее в ведомстве. В результате треть суммы инфраструктурных кредитов получили пять субъектов.

По словам старшего директора — руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, инфраструктурные бюджетные кредиты — очень дешевый (3%) и долгосрочный инструмент, поэтому неудивительно, что многие регионы хотели бы большие лимиты, чем получили. Однако лимит на всех составляет 500 млрд рублей, то есть даже если бы эта сумма была разделена поровну, субъекты получили бы не более чем по 6 млрд рублей, констатировала эксперт. Другие варианты, которые могут использовать регионы для финансирования проектов, — это участие в программе «ДОМ.РФ», где они либо вступают в ГЧП, либо выдают гарантию, а также привлечение рыночного долга для строительства инфраструктуры или использование собственных накопленных средств, отметила Анисимова.

Программу инфраструктурных кредитов регионам могут продлить до 2026 года Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России».



