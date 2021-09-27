В августе 2021 года количество выданных автокредитов выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 87,3 тыс. единиц. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй на основании данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Вместе с тем, отмечают в бюро, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе 2021 года количество выданных автокредитов несколько снизилось — на 1,9% (в августе 2020-го — 89 тыс. штук).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в августе 2021 года было выдано в Москве (6,9 тыс. штук), Московской области (5,6 тыс.), Санкт-Петербурге (4,9 тыс.), Краснодарском крае (4,2 тыс.) и Республике Татарстан (4 тыс.). По данным НБКИ, динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем носила разнонаправленный характер. Так, наибольший рост (среди 30 регионов — лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Ульяновская (плюс 8,8%), Иркутская (плюс 8,3%) и Омская (плюс 6%) области, а также Республика Татарстан (плюс 5%) и Нижегородская область (плюс 4,9%).

В то же время в ряде регионов было зафиксировано небольшое снижение выдачи автокредитов, в том числе в Пермском крае (минус 7,7%), Саратовской (минус 6,8%), Свердловской (минус 6,1%) и Самарской (минус 5,6%) областях, а также в Красноярском крае (минус 5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи автокредитов составил 1,8% и 4,3% соответственно.

«После рекордного апреля отмечается стабилизация выдачи автокредитов. В мае — августе текущего года она находится на уровне 85—88 тысяч автокредитов в месяц. Можно констатировать, что эффект снижения ставок и ажиотажного спроса на фоне инфляционных ожиданий постепенно сходит на нет. При этом даже на фоне сокращения выдачи банки ведут себя достаточно консервативно, одобряя в основном заявки заемщиков с высоким значением персонального кредитного рейтинга», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.