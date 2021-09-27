Успешную карьеру можно построить не только в городах-миллионниках, считает треть опрошенных россиян. Из них 26% респондентов уверены, что успеха в работе проще достичь в других крупных и крупнейших городах России, а 7% думают то же самое о деятельности в деревнях и поселках. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Большинство (67%) опрошенных уверены, что успешную карьеру можно построить только в городах-миллионниках.

Среди крупных и крупнейших российских городов опрошенные чаще всего выделяют Сочи для построения карьеры — выбор 46% респондентов. Вторым по популярности городом стала Тюмень — 39% голосов. Еще 35% участников исследования отметили карьерные возможности в Балашихе, 26% опрошенных уверены, что успешная карьера доступна в Иркутске, а по 25% респондентов выбрали Рязань и Саратов. Карьерные перспективы в Кемерове отметили 19% участников, 15% — в Набережных Челнах, 12% — в Томске, а 11% — в Оренбурге. Респонденты указывали и другие города России, однако они получили менее 10% голосов.

Преимуществом таких городов перед городами-миллионниками 53% респондентов назвали комфортный ритм жизни, 33% отметили более низкую конкуренцию в названных городах, 21% участников исследования указал на большее число свободных ниш для развития собственного бизнеса, 16% — на полезные связи, которые могут помочь в карьере. Еще 13% респондентов отметили, что по их профессии в этих городах предлагают хорошие зарплаты, 12% участников исследования также отмечают, что сфера их занятости хорошо развита именно в таких городах. В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что в крупных городах ниже расходы на ведение бизнеса.