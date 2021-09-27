Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования по программе «Дальневосточная ипотека», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальное снижение составило 0,3 процентного пункта, оформить жилищный кредит теперь можно по ставке от 0,1%.

Воспользоваться улучшенными условиями могут зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ или заемщики, подтверждающие доход и занятость дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Для них скидка составит 0,5 п. п. Выписка заказывается через сотрудника банка без обращения в отделение банка или в ПФР.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно онлайн по ссылке, около 80% решений принимаются почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Образование» и «Дом», а также 1% — в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.