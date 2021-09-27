Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность практики отделений Фонда социального страхования РФ, которые пытаются уменьшить выплачиваемое пособие по беременности и родам до размера ниже минимального. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Поводом для письма стало обращение к уполномоченному от компании «Деловые отношения» из Воронежа. Один из ее клиентов получил от регионального отделения ФСС требование вернуть в бюджет половину пособия по беременности и родам, выплаченного сотруднице, которая работала на полставки.

В фонде сослались на пункт 1.1. статьи 14 федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего дня, то средний заработок для исчисления пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени). В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет 5 094 рубля (половину от минимальной месячной ставки пособия).

«Судебная практика свидетельствует о том, что подобное толкование законодательства органами ФСС носит долговременный и систематический характер. Однако при обжаловании аналогичных требований подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу работодателей и их сотрудников. В частности, суды признают правильным расчет пособия застрахованному лицу, работавшему на условиях неполного рабочего времени, исходя из среднего заработка, приравненного к минимальному размеру оплаты труда», — говорится в письме уполномоченного.

Подобные определения в 2015—2018 годах не раз выносил Верховный суд РФ, а вслед за ним и арбитражные суды округов. Уполномоченный предложил Генеральному прокурору провести проверку законности и обоснованности требований ФСС.