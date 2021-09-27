За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В ходе опроса 10% респондентов признались, что выезжают отдыхать за границу один раз в два-три года, 8% — один раз в год, 3% — несколько раз в год.

Из тех, кто отдыхал этим летом за рубежом, чаще делали это в Абхазии, Турции, на Кипре, Казахстане, Армении, Белоруссии. В прошлом году в топ-5 направлений входили Абхазия, Турция, Латвия, Литва, Эстония.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 16 по 19 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.