Траты жителей России на путешествия летом 2021 года увеличились на 34,2% по сравнению с 2020 годом. Об этом свидетельствуют данные лаборатории СберИндекс и сервиса OneTwoTrip .

Согласно результатам совместного исследования, расходы россиян летом 2021 года на внутренний туризм составили 1,46 трлн рублей, на зарубежный ‒ 2,3 млрд долларов. При этом российские туристы проигнорировали Египет, зато активно осваивали Мальдивы и Сейшелы и сумели отдохнуть даже в формально закрытых Италии и Германии.

«В выборе направлений для внутреннего туризма произошло немного изменений, и спрос оказался стабильнее: в тройке лидеров обе столицы и Сочи. Для главного южного курорта России во второй половине лета было заметно снижение спроса, связанное, вероятнее всего, с ужесточением антиковидных мер», ‒ говорится в комментарии СберИндекса.

Однако по сравнению с доковидным периодом отрасль остается в депрессии, указывают авторы исследования. Расходы на выездной туризм летом 2021 года составили лишь 17,4% от уровня 2019 года (в долларовом выражении). В частности, Египет, несмотря на возобновление авиасообщения, не вошел даже в топ-10 стран по объему трат. А ужесточение ковидных ограничений сказалось на поездках внутри страны.

Предпочтения россиян в выборе городов для отдыха на территории России практически не поменялись. Уверенным лидером осталась Москва с долей бронирований билетов 25% от общего числа, второе место занял Санкт-Петербург (11,5%), который посещали чаще, чем в прошлом году, а на третьем оказался Сочи (7,8% от всех авиазаказов).