Бизнес-объединение «Опора России» подготовит исследование по мерам поддержки для самозанятых граждан; планируется, что в нем примут участие все регионы РФ. Об этом в понедельник ТАСС заявила первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

«Сейчас мы ведем большое исследование по мерам поддержки, по регионам, с тем чтобы это все обобщить и выходить в государственные органы с предложениями мер поддержки, уже имея в руках систематизированную информацию», — сообщила она.

Блудян предположила, что исследование коснется всех самозанятых страны, поскольку в нем участвуют все регионы.

«Мы как раз хотим понять, что в каком регионе происходит, — отправили официальные запросы через наши комитеты по самозанятым. Собираем информацию как от региональных [властей], так и от самих самозанятых — что они знают про эти меры поддержки», — сказала Блудян, уточнив, что исследование планируется провести до конца года.

В МЭР изучают возможность компенсации больничных и декрета самозанятым Минэкономразвития изучает возможность предоставления социальных гарантий самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо министерства в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все субъекты РФ смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.



Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек. К 2024 году число таких граждан в России составит 5—6 млн, отметил он.