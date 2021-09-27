Основные фондовые торги в России завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,06% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 081,22 пункта. Индекс РТС повысился на 1,53% — до отметки 1 774,24.

Акции СберБанка прибавили в цене 1,98%, «Газпрома» — 1,96%, «ЛУКОЙЛа» — 1,89%, «Яндекса» — 1,53%, «Магнита» — 0,49%. Бумаги Mail.ru подешевели на 2,45%, «Полюса» — на 2,27%, Мосбиржи — на 1,18%, «Норникеля» — на 0,44%, МТС — на 0,02%.



Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников указывает, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, «движимый растущими котировками на энергоносители, которые, в свою очередь, толкали к локальным и историческим максимумам акции нефтегазового сектора». «Цены на энергетическое сырье уверенно растут на фоне повышенного спроса и дефицита запасов сырья в развитых странах, тем самым подогревая интерес инвесторов к активам данного сектора», — поясняет эксперт.



«Мы ожидаем, что в ближайшие дни возможно продолжение роста индекса Мосбиржи с тестированием отметки 4 100 пунктов при условии сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке нефти», — пишет аналитик.