Банк «Уралсиб» запустил на своем сайте сервис онлайн-формирования счетов для компаний и индивидуальных предпринимателей.

Как следует из сообщения банка, сервис позволяет быстро сформировать счет с QR-кодом на сайте «Уралсиба» даже тем компаниям, которые не являются его клиентами.



«Достаточно заполнить несколько полей или выбрать автозаполнение реквизитов, и счет готов. Есть возможность добавить в него графическую подпись и печать и отправить контрагенту. Реквизиты и сформированные счета можно сохранять в личном кабинете», — отмечается в релизе.