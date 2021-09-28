Компания Positive Technologies готовит новую концепцию стандарта в области информационной безопасности (ИБ) — базу открытых знаний, которыми смогут обмениваться специалисты для повышения квалификации, пишет «Коммерсант» . Многие неэффективно используют продукты киберзащиты и остаются уязвимыми, несмотря на огромные бюджеты на безопасность, считают в компании. Концепцию планируют вынести на обсуждение с участниками рынка и регуляторами, рассказал директор по бизнес-консалтингу Positive Technologies Роман Чаплыгин.

По его словам, новый стандарт позволил бы компаниям обмениваться опытом и повышать эффективность противодействия кибератакам. Также стандарт позволит снизить проблему нехватки кадров в IT-отрасли: люди из других профессий, следящие за ИБ, смогут получить в этой базе дополнительные навыки и перепрофилироваться для работы в этой сфере. Как отметил руководитель практики ИБ компании Accenture в России Андрей Тимошенко, в IT-безопасности много направлений, требующих компетенций и изучения, а рекомендации вендоров обычно разрознены. Инициатива актуальна, но стандарт будет эффективен только в случае качественной разработки, предупреждает директор по развитию компании «Аванпост» Олег Губка. По его мнению, нужно создать экспертный совет из представителей компаний, которые бы основательно проработали все разделы стандарта.

Чернышенко рассказал о возможном росте в пять раз эффективности обеспечения кибербезопасности Он уточнил, что при расчете эффективности искусственного интеллекта во внимание принимаются такие показатели, как скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность.

Как сообщил коммерческий директор «Коды безопасности» Федор Дбар, новый стандарт не поможет решить проблему неэффективных трат бюджетов на ИБ-продукты, так как ИБ зависит от зрелости организации и внимания ее первых лиц к внедрению новых процессов. Драйвером на ИБ-рынке выступают такие события, как массовый перевод сотрудников из офиса на «удаленку» или появление новых требований регуляторов, отметил Дбар.

По мнению технического директора Varonis Systems в России Александра Коновалова, проблема неэффективного использования средств на ИБ вызвана перегруженностью работой профильных сотрудников, которые заняты текучкой и «тушением пожаров» и не могут в полной мере освоить приобретенные аппаратные и программные средства защиты данных. Выходом мог бы стать не еще один стандарт, а расширение кадровых составов подразделений ИБ, уверен он.