Самой высокооплачиваемой отраслью, по мнению жителей России, стала сфера IT, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Респонденты считают, что средняя зарплата там составляет 237 тыс. рублей. Работники банков, финансов и инвестиций получают 128 тыс. рублей в месяц, по мнению участников исследования.

Зарплата специалистов отрасли строительства составляет 115 тыс. рублей, уверены 30% опрошенных россиян; 28% респондентов считают, что самые высокие зарплаты платят в сфере маркетинга, рекламы и СМИ — в среднем 114 тыс. рублей; 25% отметили юриспруденцию в качестве отрасли с большими зарплатами специалистов — 100 тыс. рублей; 22% указали на сферу продаж с предполагаемой средней зарплатой 113 тыс. рублей.

Опрос: жители России хотят зарабатывать почти 120 тыс. рублей в месяц Жители России хотят зарабатывать 119 300 рублей в месяц, при этом желаемая зарплата мужчин на 46% выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру.

Еще 21% респондентов уверен, что высокие зарплаты можно получать в медицине — в среднем 80 тыс. рублей, по мнению опрошенных; 17% участников исследования выделили отрасль производства и промышленности, где предполагаемая зарплата составляет около 90 тыс. рублей; 14% респондентов думают, что в отрасли транспорта и логистики можно получать 106 тыс. рублей в месяц.

Еще 8% опрошенных жителей России проголосовали за ретейл со средней предполагаемой зарплатой 64 тыс. рублей, 4% — за сферу образования (73 тыс. рублей в месяц), а 2% — за отрасль охраны (86 тыс. рублей в месяц).