Прирост расходов домохозяйств на товары и услуги за минувшую неделю составил 15,2% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают аналитики «СберИндекса» , спрос продолжает охлаждаться на фоне исчерпания выплат пенсионерам и военнослужащим. По сравнению с предшествующей неделей траты сократились преимущественно в продовольственных товарах и секторе услуг (на 1,5—2 процентных пункта).

Однако общий уровень расходов все еще остается повышенным, отмечают аналитики портала. Дополнительный спрос сконцентрирован в непродовольственной рознице (плюс 22% в годовом выражении после 22,8% неделей ранее).

«В последние три месяца порядка 0,6—0,7% от общего объема трат домохозяйств «отъедает» восстанавливающийся выездной туризм. Идет процесс, обратный тому, что происходил в 2020 году. По нашим оценкам, за июль — сентябрь 2021 года на внешние рынки «мигрировало» 1,2 млрд долларов (почти 87 млрд рублей) расходов. Однако в большой картине мира пандемические ограничения на зарубежные поездки все еще оказывают поддержку внутреннему спросу. Выездной туризм в этом году составит порядка 1/5 от объемов 2019 года, а оставшаяся его часть вынужденно превратилась в локальные расходы», — говорится в комментарии.

Индекс потребительской активности на прошедшей неделе снизился до 75,7 пункта на фоне снижения разнообразия структуры трат.