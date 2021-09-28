Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) продолжает увеличивать чистый убыток, пишет «Коммерсант» , уточняя, что, согласно данным 101-й формы отчетности, на 1 сентября он достиг 8,1 млрд рублей. Банк остается самым убыточным среди российских кредитных организаций, только за август убыток увеличился на 1,1 млрд рублей.

На этом фоне регуляторный капитал МСП Банка продолжает уверенно сокращаться, несмотря на то что в III квартале 2021 года банк планировал, как указывалось в последнем квартальном отчете, «значительное увеличение собственных средств». За август собственные средства МСП Банка сократились на 1,3 млрд рублей, до 18,5 млрд рублей. Вместе с тем к началу августа банк уже сократил уставный капитал в рамках мер по финансовому оздоровлению с 24,2 млрд рублей до 10,7 млрд рублей, после того как на 1 июня его собственные средства из-за проблемных кредитов упали ниже величины уставного капитала.

Ситуация, когда собственный капитал банка упал ниже величины уставного капитала, фиксировалась на две отчетные даты (на 1 июня и 1 июля). Однако банк успел устранить регуляторное нарушение. Сам банк сложившуюся проблему с капиталом связал с двумя причинами: амортизацией субординированного депозита со сроком погашения в 2025 году, а также увеличением созданных резервов по кредитам малому и среднему бизнесу из-за ухудшения положения сегмента в условиях пандемии, следовало из последнего квартального отчета по ценным бумагам.

Эксперты не исключают, что ухудшение показателей продолжится до конца года. «Банк продолжает создавать резервы под обесценение, что видно по динамике собственных средств в августе, и мы не исключаем, что признание кредитных убытков продолжится до конца года, хоть и в значительно меньших объемах, чем это было во втором квартале», — отметил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В соответствии с «пандемийными» послаблениями ЦБ банки получили отсрочку по формированию резервов по всем реструктурированным ссудам. Оттягивать формирование резервов было разрешено вплоть до 1 июля. МСП Банк доначислил необходимый объем резервов 30 июня, следует из отчета о принимаемых рисках.

Из-за сложной ситуации с капиталом МСП Банк сокращает активы. Так, за август портфель кредитов госсектору сократился на 7,2%, розничный портфель сократился на 2%. Согласно данным kuap.ru, активы банка, взвешенные с учетом риска, за минувший месяц сократились на 21,2% (или 31,9 млрд рублей). «Сокращение активных операций позволяет оптимизировать нагрузку на капитал, который оказался под значительным давлением в 2021 году», — пояснил Асатуров.