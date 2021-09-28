Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил программу жилищного кредитования: в линейке появилась семейная ипотека, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ставка по семейной ипотеке начинается от 5,1% годовых при комплексном страховании. Программа распространяется на новостройки.

По условиям программы приобрести квартиру в кредит со сниженной ставкой могут семьи с одним и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. А также с детьми-инвалидами, рожденными не позднее 31 декабря 2022 года.

Взять ипотеку в УБРиР можно на строящееся и готовое жилье у аккредитованного банком застройщика. Также программа распространяется на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке на приобретение жилья на первичном рынке.

Первоначальный взнос по программе — от 15%. Сумма — от 300 тыс. рублей до 6 млн рублей для всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области (в этих регионах — до 12 млн рублей). Срок кредитования — от пяти до 25 лет.

Подать заявку на семейную ипотеку можно на сайте УБРиР.