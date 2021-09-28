Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил программу жилищного кредитования: в линейке появилась семейная ипотека, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Ставка по семейной ипотеке начинается от 5,1% годовых при комплексном страховании. Программа распространяется на новостройки.
По условиям программы приобрести квартиру в кредит со сниженной ставкой могут семьи с одним и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. А также с детьми-инвалидами, рожденными не позднее 31 декабря 2022 года.
Взять ипотеку в УБРиР можно на строящееся и готовое жилье у аккредитованного банком застройщика. Также программа распространяется на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке на приобретение жилья на первичном рынке.
Первоначальный взнос по программе — от 15%. Сумма — от 300 тыс. рублей до 6 млн рублей для всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области (в этих регионах — до 12 млн рублей). Срок кредитования — от пяти до 25 лет.
Подать заявку на семейную ипотеку можно на сайте УБРиР.
Самые популярные предложения на ипотеку в новостройках
|Название
|Мин. ставка
|от 5.99%
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Лиц.№ 354
|от 3.5%
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Лиц.№ 2272
|от 5%
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Лиц.№ 1481
|от 4.49%
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Лиц.№ 2272
|от 6.05%
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Лиц.№ 1481