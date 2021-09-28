Средний размер микрозайма (или займа «до зарплаты» — до 30 тыс. рублей) в августе 2021 года составил 8,75 тыс. рублей. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ.

В бюро отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем средний размер займа увеличился на 1,6% (в июле 2021 года — 8,61 тыс. рублей). При этом данный показатель растет уже третий месяц подряд, незначительно увеличившись по сравнению с маем — на 4,1% (в мае 2021 года — 8,4 тыс. рублей).

Наибольший средний размер займа «до зарплаты» в августе 2021 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Белгородской области (11,05 тыс. рублей), Москве (10,66 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (10,08 тыс. рублей), а также в Ростовской области (9,94 тыс. рублей) и Краснодарском крае (9,66 тыс. рублей). При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в августе 2021 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Белгородская область (плюс 14,8%), Пермский край (плюс 4,5%), Кемеровская область (плюс 4,4%), Республика Башкортостан (плюс 4%), а также Санкт-Петербург (плюс 3,8%).

В то же время в ряде регионов средний размер микрозайма, напротив, снизился, в том числе в Республике Татарстан (минус 1,6%), Ставропольском (минус 1,5%), Красноярском (минус 1,2%) и Приморском (минус 1%) краях, а также в Московской области (минус 0,3%).

«После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. При этом средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4—8,7 тысячи рублей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.