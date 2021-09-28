МТС Банк повышает ставки по всей линейке вкладов в рублях для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ставка выросла в пределах 0,1—0,5 процентного пункта по срочным вкладам и накопительному счету, также увеличена доходность вкладов для сегмента клиентов Private Banking.

В частности, ставка по сезонному вкладу «Точка роста» увеличена до 7,3% годовых на весь срок депозита при размещении вклада на два года. При размещении на один год — 7% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная сумма неограниченна.

Накопительный счет «Доступный» позволяет распоряжаться средствами без ограничений и получать доход по ставке до 5,75% годовых на сумму до 1 млн рублей при поддержании минимального остатка от 10 тыс. рублей.

Базовая линейка в рублях изменилась следующим образом.

Вклад «МТС Доходный» без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока: максимальная ставка увеличена до 6,5% с 6% годовых.

Вклад «МТС Активный» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов: ставка увеличена до 6% с 5,6% годовых.

Вклад «МТС Свободный» с возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов: ставка увеличена до 5,8% с 5,4% годовых.

На вклад «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25% к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25%.

МТС Банк также повысил доходность вкладов для сегмента клиентов Private Banking.

«МТС Премиальный Плюс» — ставка увеличена до 7,4%.

«МТС Премиальный» с опцией снятия и пополнения — ставка увеличена до 6,8%.

Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, в интернет-банке или мобильном приложении «МТС Банк».