Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МСП Банка до уровня «ruBB+» и сохранило «развивающийся» прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» с «развивающимся» прогнозом, уточняют в агентстве.

«Понижение рейтинга обусловлено устойчивой тенденцией к сокращению буфера капитала банка из-за убыточности вследствие доформирования существенного объема резервов и отсутствием планов по докапитализации до конца 2021 года, а также существенным снижением запаса ликвидности. Агентство, как и прежде, учитывает в рейтинге поддержку как со стороны акционера (АО «Корпорация МСП»), так и со стороны органов власти в связи с тем, что банк является частью государственных институтов, осуществляющих меры поддержки субъектов МСБ и реализующих национальный проект в сфере малого и среднего предпринимательства», — поясняется в релизе «Эксперт РА».

Аналитики указывают, что рейтинг банка отражает удовлетворительную оценку рыночных позиций, очень слабые оценки достаточности капитала, операционной эффективности, слабое качество активов и внебалансовых обязательств, а также уязвимую ликвидную позицию и невысокую оценку корпоративного управления и стратегического планирования.

Эксперты напоминают, что МСП Банк — средний по величине активов банк, основной сферой деятельности которого является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем выдачи кредитов и предоставления банковских гарантий. Головной офис банка находится в Москве. Единственным собственником банка выступает АО «Корпорация МСП», которым на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, еще 28% принадлежат «ВЭБ.РФ».

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора в сочетании с узкой специализацией деятельности (банк ориентирован только на всестороннюю финансовую поддержку субъектов МСБ). При оценке конкурентных позиций агентство приняло во внимание высокую значимость банка для АО «Корпорация МСП» как ключевого инструмента финансовой поддержки МСБ, а также сильные переговорные позиции и статус собственника банка. Концентрация кредитных рисков находится на невысоком уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 30% по состоянию на 1 сентября 2021 года).

Агентство отмечает, что с 1 мая 2021 года по 1 августа 2021 года нетто-отчисления в резервы превысили 6 млрд рублей (25% капитала на 1 мая 2021 года, либо более 7% среднего портфеля корпоративных кредитов за четыре месяца). В результате нормативы достаточности капитала продемонстрировали существенное снижение (Н1.0 равен 13,2%, Н1.2 составляет 7,7% на 1 августа 2021 года против 14,9% и 9,5% соответственно на 1 мая 2021 года). Буфер абсорбции убытков сократился до 2,9% активов и внебалансовых обязательств под риском на 1 августа 2021 года против уровня 5,9% на 1 мая 2021 года. При этом агентство обращает внимание на то, что на 1 июня 2021 года и 1 июля 2021 года величина капитала банка опускалась ниже величины его уставного капитала, при этом ситуация была урегулирована путем снижения величины УК банка более чем в два раза (с 24,2 млрд до 10,7 млрд рублей).