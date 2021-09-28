Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, следует из опубликованных данных рейтинга журнала Forbes. Так, по оценкам издания на 13:00 мск, состояние Маска составляет более 203,4 млрд долларов. Как отметило издание, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние достигло 200 млрд долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с более чем 197 млрд долларов. На третьем месте — генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, заработавший 174,9 млрд долларов. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с 131 млрд долларов и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого превысило 126 млрд долларов.

Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом основатель компании Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, проходившей в рамках мероприятия, посвященного искусственному интеллекту, сообщает специализированный портал Teslarati.

В десятке самых обеспеченных людей мира также находятся основатели корпорации Google Ларри Пейдж (120,7 млрд долларов), Сергей Брин (116,3 млрд долларов) и основатель и руководитель корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон (119,6 млрд долларов). Среди них также оказались глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (101,5 млрд долларов) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в 98,6 млрд долларов.

Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в 213 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира, который составляет агентство, Маск также занимает первую строчку и опережает Безоса.