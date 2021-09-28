Уровень доверия россиян к большинству финансовых организаций — банкам, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям — практически не изменился за пандемию, при этом больше людей стали доверять страховым компаниям и инвестиционным брокерам, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Опрос был проведен в августе 2021 года и охватил 1,6 тыс. человек в 53 регионах, а результаты опубликованы во вторник, 28 сентября.

В частности, опрос показал, что большинство россиян (60%) доверяют банкам. За последние два года эта доля практически не изменилась (58% в 2019 году). При этом снижается уровень доверия к банкам как операторам персональных данных: сегодня о защищенности персональных данных в банках говорят 53% интернет-пользователей — доля уменьшилась на 5 процентных пунктов за четыре года. «Одна из причин — активизация мошенников в банковской сфере: по результатам исследований НАФИ, в 2020 году держатели банковских карт стали в полтора раза чаще сталкиваться с мошенниками, а большинство россиян получают спам-звонки (89%)», — поясняется в материале.

Несмотря на стабильность уровня доверия к банкам, уровень лояльности клиентов к своему основному банку (готовность рекомендовать его друзьям и знакомым) снижается пятый год подряд. Лояльность оценивается НАФИ на основе индекса, значение которого на конец 2020 года составляло 1,3 пункта (по шкале от минус 100 до 100) против 14 пунктов в 2019 году и 43 пунктов в 2016-м.

Уровень доверия россиян к НПФ и МФО также почти не изменился за два года, им доверяют 15% (в 2019-м — 13%) и 4% (как и в 2019-м) соответственно.

При этом за период пандемии россияне стали больше доверять страховым и инвестиционным компаниям.

Так, с 2019 года доля россиян, доверяющих страховым организациям, выросла на 12 п. п., до 39%. Сложная эпидемиологическая ситуация привела к росту спроса на услуги страхования жизни и здоровья, рассуждают аналитики. В 2020 году 34% россиян пользовались продуктами добровольного страхования (добровольным медицинским страхованием, страхованием жизни, имущества, недвижимости и т. п.).



Кроме того, снижение процентной ставки по вкладам и кажущиеся простота и доступность современных цифровых инструментов инвестирования привели многих россиян к идее попробовать себя в роли инвестора. Почти четверть (24%) проявляют интерес к этой сфере, а 9% россиян имеют опыт инвестирования. На этом фоне доля россиян, доверяющих инвестиционным компаниям, выросла за два года на 6 п. п. — до 18%.