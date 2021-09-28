Экспобанк разместил биржевые облигации серии 003Р-01 на общую сумму 5 млрд рублей, сообщили в банке во вторник.

Книга заявок была открыта 23 сентября с первоначальным ориентиром ставки купона в диапазоне 8,95—9,05% годовых. «Несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию, сделка вызвала интерес у инвесторов и купонная ставка по итогам размещения составила 9% годовых», — отмечают в финучреждении.

Срок обращения облигаций составляет три года, купонный период — 91 день. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей.



Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, БК «Регион», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, ИФК «Солид», Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, «Синара Инвестбанк», Совкомбанк, Тинькофф Банк и сам Экспобанк. Агентом по размещению также стал Экспобанк.