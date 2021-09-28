РГС Банк запустил дебетовую карту на все случаи жизни. Об этом объявили в банке, пояснив, что обновленная «Дорожная карта» соединила в себе функционал ранее действовавших дебетовых карточных продуктов для автомобилистов, «позволив получить максимум преимуществ в рамках расширенной программы лояльности». На эту же карту клиенты в случае необходимости смогут получить и одобренный кредит.

По карте предусмотрен кэшбэк в размере до 5% при оплате покупок в автокатегориях (автозапчасти, ремонт авто, дорожные сборы и пошлины, прокат авто, паркинги и гаражи, автомойки, шиномонтаж) и до 4% — при расчетах картой на АЗС, в ресторанах и в категории развлечений. Максимальная ставка начисления кэшбэка в каждом направлении предусмотрена при бесконтактной оплате смартфоном или в Интернете на сайте торговой точки. Базовый кэшбэк в 0,5% будет распространяться на все остальные безналичные траты по карте в сумме от 300 рублей. Клиент может вернуть до 3 тыс. рублей ежемесячно.

Пользование «Дорожной картой» будет бесплатным в течение первых трех месяцев в рамках опции «Тест-драйв». Далее плата отсутствует при ежемесячном обороте по карте в торгово-сервисных предприятиях в сумме от 10 тыс. рублей, наличии на счетах клиента в банке остатка в размере не менее 50 тыс. рублей или действующего кредита, привязанного к карте. В остальных случаях стоимость пользования картой составит 99 рублей в месяц. Среди прочих бонусов названы бесплатные выпуск дополнительной карты для членов семьи и первый месяц СМС-информирования.

Держатели карты получат возможность снимать наличные и пополнять счет без комиссии в собственной сети банкоматов банка и партнерской сети по всей России. «В шаговой доступности и с тарифами «как дома» — более 93 тыс. банкоматов на снятие («Открытие», «Сбер», ВТБ, Альфа-Банк) и 12 тыс. устройств на пополнение («Открытие», ВТБ, Альфа-Банк)», — уточняется в релизе.

Держателям «Дорожной карты» также доступен широкий перечень скидок на товары и услуги в рамках программы лояльности платежной системы Mastеrcard и кэшбэк до 20% от платежной системы «Мир».

Пользователь может заказать дебетовую «Дорожную карту» с технологией бесконтактной оплаты категории Mastercard Platinum или «Мир Продвинутая» в офлайн- или цифровом формате (моментальный выпуск), следует из релиза. Карту можно оформить уже при первом посещении банка в течение пяти минут при наличии паспорта или заказать с доставкой более чем в 200 городах России. «Карта может быть бесплатно доставлена клиенту буквально на следующий рабочий день после оформления заявки на сайте или в контакт-центре кредитной организации», — заверяют в РГС Банке.



«Клиенты, кроме всего прочего, могут подключить к карте актуальные страховые и сервисные услуги от 99 рублей в месяц: пакет «Активная жизнь» (страхование от несчастного случая, юридические и дистанционные медицинские консультации), пакет «Моя дорога» (получение технической помощи на дороге и консультации автоюриста) и пакет «Защита карты» (страхование от незаконного списания средств со счета карты, кражи наличных после снятия в банкомате и пр.)», — указано в релизе.