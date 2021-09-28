Инвесторы-мужчины старше 45 лет, состоящие в браке или считающие, что обладают «отличным инвестиционным опытом», более подвержены панике. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института, изучившие демографический состав инвесторов, которые в панике продают акции во время краха рынка, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В исследовании проанализированы брокерские счета более чем 600 тыс. человек. Авторы говорят, что их работа может быть использована для создания прогнозных моделей, которые помогут выявлять людей, подверженных риску панических продаж.

«Используя набор данных из 653,5 тыс. индивидуальных брокерских счетов, принадлежащих 298,6 тыс. домохозяйств, мы зафиксировали частоту, сроки и продолжительность панических продаж, которые мы определяем как сокращение активов на торговом счете на 90% в течение одного месяца, из которых более 50% связано с продажей активов. Мы обнаружили, что непропорционально большое количество людей совершают панические продажи в условиях резкого спада на рынке, — явление, которое мы называем «нервным срывом», — говорится в исследовании.

Инвесторы мужского пола, старше 45 лет или состоящие в браке, имеющие детей, а также считающие, что обладают инвестиционным опытом и знаниями, склонны нервничать чаще. Ученые использовали пятиуровневую модель нейронной сети для прогнозирования неожиданных событий на месяц вперед. Также учитывались рыночные условия, демографические характеристики и финансовая история инвестора.

«Финансовые консультанты уже давно советовали своим клиентам сохранять спокойствие и выдерживать любые финансовые штормы в их портфелях. Несмотря на это, часть инвесторов, как правило, сходят с ума и продают большую часть своих рискованных активов», — отметили авторы исследования.



«Панические продажи — это не случайные события», — подвели итог исследователи, подчеркнув, что в полученных результатах можно выявить четкие тенденции. Они обнаружили, что определенные типы инвесторов, например имеющие менее 20 тыс. долларов в портфеле, также склонны к более частым продажам.