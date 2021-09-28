Криптовалюты будут вытеснены цифровыми валютами центробанков через пять — десять лет после создания последних. Такое мнение, как сообщили в ВТБ, высказал профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в ходе встречи с состоятельными клиентами банка (клиентами «ВТБ Private Banking»).

Рубини уточнил, что считает не совсем правильным использовать слово «криптовалюты», ведь те же биткоины не применяются в качестве расчетной денежной единицы: по его словам, «биткоин сегодня — это попросту ненадежное средство сбережений».

«Существует 10 тысяч разных криптовалют, которые не являются настоящей валютой; 80% из них, согласно исследованиям, создавались с мошенническими целями», — добавил он.



Рубини не считает, что криптовалюты полностью исчезнут.



«Думаю, все — Китай, Федеральная резервная система США, центробанки Европы, Великобритании, Японии и Россия тоже — уже осознали необходимость регулирования этого нового класса активов. Большинство цивилизованных стран не хотят жить в мире, где можно запросто анонимно перевести деньги из США на Сейшелы или в любой другой офшорный центр без всякого мониторинга. Китай, безусловно, будет вводить запреты, но, думаю, в течение следующих месяцев вы увидите, что эту сферу захотят каким-то образом упорядочить и в США, и в Европе, и в Великобритании, и в Японии, и на других развивающихся рынках. Наверное, все это приведет к снижению ценности некоторых из этих активов. Но я не думаю, что они погибнут совсем», — рассуждает эксперт.

«Но в ближайшие несколько лет центробанки по всему миру начнут вводить свои цифровые валюты <…>. И когда появится надежная, дешевая, вызывающая доверие цифровая валюта, люди, которые предпочитают совершать операции в «цифре», смогут воспользоваться цифровой валютой центробанков. Так что я думаю, что в этом воплощении — расчетном — криптовалюты проживут еще пять — десять лет с момента возникновения цифровых валют, которые будут намного более надежными и предсказуемыми», — заключил Рубини.