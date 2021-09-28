Людям нужно инвестировать, в инновации, в цифровое будущее и в устойчивое развитие планеты. Такое мнение, как следует из материалов ВТБ, высказал профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в ходе встречи с состоятельными клиентами банка (клиентами «ВТБ Private Banking»).

«Я считаю, что мир будущего — это мир технологий, мир знаний, мир инноваций. И неважно, где вы находитесь — в США, Европе, России, Азии: общество будет делать акцент на знании и инновациях. Многими процессами будет заниматься искусственный интеллект, большое значение приобретут машинное обучение, большие данные, Интернет вещей, 5G и так далее. Каждой стране придется инвестировать в повышение квалификации профессионалов, приобретение специальных навыков, чтобы люди могли жить и процветать в условиях цифровизации мира, где глобальное измерение приобретает особое значение. Услуги и сервисы будут пользоваться все большим спросом на мировом рынке», — отметил экономист.



«Людям нужно инвестировать, во-первых, в инновации, во-вторых, в цифровое будущее, а на третье место я бы поставил тему изменения климата. Просто потому, что, если не решить климатическую проблему, все мы окажемся под водой. Нужно заботиться об окружающей среде, принимать социально ответственные решения и думать об эффективном управлении. Нам надо обеспечить устойчивое развитие планеты, на которой мы все живем. Такие вызовы стоят перед нами. И пока мы не знаем, каким странам удастся ответить на них лучше всего», — добавил Рубини.