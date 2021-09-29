Минэкономразвития раскритиковало проект постановления правительства, разработанный в рамках «регуляторной гильотины» и касающийся сроков хранения данных и сокращения их объема в рамках «закона Яровой», пишет «Коммерсант». Новый документ идентичен старому постановлению и предполагает хранение пользовательского трафика в течение полугода, то есть максимально возможный срок, причем это никак не обосновано, пояснили в Минэкономразвития, отправив документ на доработку.
«Закон Яровой» требует от операторов с 1 июля 2018 года сохранять трафик мессенджеров, социальных сетей и сервисов электронной почты до шести месяцев с момента их доставки. Предполагалось, что операторы будут увеличивать емкость хранилищ на 15% ежегодно в течение пяти лет. Операторы оценивали расходы в десятки миллиардов рублей. Смягчение требований периодически обсуждается. Так, в апреле 2020 года Минцифры рассматривало возможность отложить ежегодное увеличение емкости хранилищ и исключить из расчета емкости видеосервисы. В июне 2021 года премьер Михаил Мишустин в постановлении утвердил только годичную отсрочку выполнения требований об увеличении объема хранимого трафика.
Правительство России отсрочило до сентября 2021 года норму «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика, следует из текста общенационального плана восстановления экономики РФ.
Компании продолжают обсуждать с Минцифры сокращение сроков хранения и объемов данных, сообщил сотрудник крупного оператора. По его словам, дискуссия поддерживается в рамках разрабатываемого сейчас пакета мер поддержки телекоммуникационного бизнеса. Исходя из концепции «регуляторной гильотины», требования к бизнесу должны сокращаться, но в ходе переутверждения нормативных актов они, наоборот, ужесточаются, отметил источник, близкий к другому оператору.
Правоохранительные органы не ведут статистику запросов операторов по «закону Яровой», поэтому сказать, насколько эффективны эти поправки, затруднительно, отметил основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Даже при сохранении сроков хранения трафика расходы операторов на реализацию «закона Яровой» будут расти, потому что объем потребляемого россиянами трафика растет на 40% в год, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если даже просто оставить регуляторные требования без изменения, это приведет к росту капзатрат, которые они будут перекладывать в стоимость тарифов, сообщил эксперт.
Трафик фиксированного Интернета в 2020 году вырос на 35%, поставив абсолютный рекорд за последние пять лет (62 эксабайта). Такие данные представил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики».