Минэкономразвития раскритиковало проект постановления правительства, разработанный в рамках «регуляторной гильотины» и касающийся сроков хранения данных и сокращения их объема в рамках «закона Яровой», пишет «Коммерсант» . Новый документ идентичен старому постановлению и предполагает хранение пользовательского трафика в течение полугода, то есть максимально возможный срок, причем это никак не обосновано, пояснили в Минэкономразвития, отправив документ на доработку.

«Закон Яровой» требует от операторов с 1 июля 2018 года сохранять трафик мессенджеров, социальных сетей и сервисов электронной почты до шести месяцев с момента их доставки. Предполагалось, что операторы будут увеличивать емкость хранилищ на 15% ежегодно в течение пяти лет. Операторы оценивали расходы в десятки миллиардов рублей. Смягчение требований периодически обсуждается. Так, в апреле 2020 года Минцифры рассматривало возможность отложить ежегодное увеличение емкости хранилищ и исключить из расчета емкости видеосервисы. В июне 2021 года премьер Михаил Мишустин в постановлении утвердил только годичную отсрочку выполнения требований об увеличении объема хранимого трафика.

Кабмин отсрочил на год норму «закона Яровой» об увеличении объема хранилищ трафика Правительство России отсрочило до сентября 2021 года норму «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика, следует из текста общенационального плана восстановления экономики РФ.

Компании продолжают обсуждать с Минцифры сокращение сроков хранения и объемов данных, сообщил сотрудник крупного оператора. По его словам, дискуссия поддерживается в рамках разрабатываемого сейчас пакета мер поддержки телекоммуникационного бизнеса. Исходя из концепции «регуляторной гильотины», требования к бизнесу должны сокращаться, но в ходе переутверждения нормативных актов они, наоборот, ужесточаются, отметил источник, близкий к другому оператору.

Правоохранительные органы не ведут статистику запросов операторов по «закону Яровой», поэтому сказать, насколько эффективны эти поправки, затруднительно, отметил основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Даже при сохранении сроков хранения трафика расходы операторов на реализацию «закона Яровой» будут расти, потому что объем потребляемого россиянами трафика растет на 40% в год, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если даже просто оставить регуляторные требования без изменения, это приведет к росту капзатрат, которые они будут перекладывать в стоимость тарифов, сообщил эксперт.