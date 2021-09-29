Почти половина россиян (48%) часто работают сверхурочно, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 37% респондентов рассказали, что иногда задерживаются на рабочем месте, а 15% опрошенных отметили, что стараются всегда уходить с работы вовремя. Те, кто перерабатывают, чаще отмечали, что заняты в сфере транспорта и логистики — 23% опрошенных, 16% работающих сверхурочно респондентов указали отрасль производства и промышленности, 15% указали сферу продаж, 12% — строительства, 11% — медицины.

Из тех, кто перерабатывает, 53% респондентов рассказали, что работают сверхурочно из-за большого количества задач, 24% не могут отказать коллегам или руководителю в выполнении дополнительной работы, 20% указали причиной переработок корпоративную культуру в компании. Из-за трудоголизма перерабатывают 13% респондентов, 4% задерживаются на работе из-за низкой продуктивности и усталости, 3% не могут рассчитывать рабочее время, чтобы успевать завершить работу. Также респонденты указывали, что перерабатывают по причине ухода коллег в отпуск или занятости на подработках.

Свыше 40% работников МСБ пожаловались на многочасовые переработки Каждый третий сотрудник компаний малого и среднего бизнеса задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой — каждый день, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru.

Менее трех часов в неделю перерабатывают 24% опрошенных, 29% указали сверхурочную работу от трех до пяти часов в неделю, 22% респондентов — от пяти до десяти часов, 25% — более десяти часов в неделю.

Не оплачивают сверхурочное время работодатели 70% респондентов, 13% опрошенных отметили, что за переработки получают менее 10% зарплаты, от 10% до 30% зарплаты за сверхурочные часы выплачивают компании 6% опрошенных. Еще 4% участников исследования указали, что в их компании платят за переработки 30—50% зарплаты, а 7% отметили выплаты размером более 50% зарплаты.