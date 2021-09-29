Объем ипотечного портфеля на 1 августа 2021 года составил 11,6 трлн рублей, это 10% российского валового внутреннего продукта. Об этом заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев рассказал на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес «Сбера», уточнив, что начиная с 2012 года общероссийский ипотечный портфель вырос в пять раз (с 2,3 трлн до 11,6 трлн рублей), а его доля в ВВП — в 3,3 раза (с 3% до 10%).

По словам Царева, несмотря на впечатляющие цифры, в сравнении с другими странами российский рынок ипотеки имеет хорошие перспективы роста. «Начиная с 2009 года средняя ставка по ипотеке в стране снизилась с 15% до 7%. Объемы выдач при этом выросли с 0,2 триллиона в 2009 году до 4,5 триллиона рублей в 2020 году. Более того, в текущем году банки уже выдали гражданам ипотеку на рекордные 5,2 триллиона рублей, и это несмотря на пандемию коронавируса», — сказал он.

Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев на той же онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками рассказал, что в среднем россияне платят по ипотеке 23,2 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%, отметил он, добавив, что по новому жилью она составляет 25,7 тыс. рублей, по жилью на вторичном рынке — 21 тыс. рублей.

Средний размер ипотечного кредита в России — 2,86 млн рублей (рост на 16,1% год к году). Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, при этом в июне 2021 года 83% заемщиков погасили кредит досрочно, а в декабре 2020 года (именно на этот месяц приходится пик досрочных погашений) кредит раньше срока закрыли 88% заемщиков.

«Ипотечный потенциал частично сдерживают недостаточные объемы строительства жилья: с 2013 года строительная отрасль находилась в стагнации, сейчас началось восстановление, однако ввод жилья пока отстает от целевых значений. Этот фактор в совокупности с масштабными программами господдержки вызвал рост цен: с января 2020 года по июнь 2021 года они выросли на 27% на новостройки и на 18% на вторичном рынке. С 1 июля текущего года программа господдержки была скорректирована, что, впрочем, почти не повлияло на спрос. В целом на рынке продолжается рост выдач, в частности, «Сбер» с начала 2021 года нарастил портфель ипотеки на 16%: с 4,48 трлн до 5,28 трлн рублей (по итогам августа)», — рассказал Васев.

Эксперт уточнил, что сегодня действующий ипотечный кредит в СберБанке имеют около 4 млн человек. 52,4% из них — мужчины, 47,6% — женщины. Чаще всего ипотеку оформляют клиенты старше 35 лет: их доля составляет 56,5%. Доля людей в возрасте 25—34 лет — 39,4%, до 25 лет — 4,1%.