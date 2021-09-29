ОТП Банк улучшил условия вклада «Проценты сразу», предусматривающего выплату процентов на следующий день после оформления. Как следует из релиза финучреждения, доходность депозита повышена, максимальная ставка составляет теперь 6,55% годовых (согласно информации на сайте банка, этот уровень ставки включает надбавку за открытие депозита онлайн).

«Приятным дополнением станет возможность сразу заказать доставку карты при открытии вклада онлайн. Также карту можно оформить вместе с вкладом в офисе. Выплата процентов будет осуществляться на открытую карту», — указано в сообщении.

Как следует из материалов банка, траты по карте повысят ставку по вкладу на величину до 1 процентного пункта (максимальная надбавка предусмотрена при тратах в сумме от 75 тыс. рублей в месяц).



Вклад можно открыть на 366, 549 и 732 дня. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей.