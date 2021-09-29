«ВТБ Капитал» вышел из состава акционеров ГК «Иррико». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как следует из информации на сайте «Иррико», компания является поставщиком картофеля для чипсов Lay's и картошки фри McDonald's.

«Мы подтверждаем, что «ВТБ Капитал» вышел из акционеров компании «Иррико». Мы являемся одним из ведущих игроков в сфере прямых инвестиций в России, постоянно изучаем рынок и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности. Вхождение в капитал ГК «Иррико» стало очередной успешной инвестиционной возможностью для группы ВТБ, и мы уверены, что наше участие в проекте заложило прочную основу для дальнейшего развития компании», — сказали в пресс-службе ВТБ.

При этом в банке отказались раскрыть подробности сделки в связи с условиями договора о конфиденциальности.



Ранее на факт продажи ВТБ акций указала газета «Ведомости». Издание отметило, что 28 сентября у операционной компании сельхозпроизводителя — Центра инновационного развития — сменились владельцы. Теперь 99,9% принадлежат компании «Иррико», оставшиеся 0,1% — «Ирикко Холдингу». До смены собственников Центр инновационного развития на 99,9% принадлежал кипрской Irrico Ltd, на 0,1% — компании «Холдинг ВТБ Капитал». При этом ВТБ упоминал «Иррико» в отчетности за 2017 год. Тогда в документе указывалось, что банк владеет 65,8% в кипрской структуре.