Клиенты Райффайзенбанка получили возможность использовать карты «Мир» в банкоматах бесконтактно — при помощи технологии NFC. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Чтобы проводить операции по карте, достаточно приложить ее к специальной области на устройстве и ввести ПИН-код.



«Теперь клиенты могут снять или внести деньги на карту платежной системы «Мир» бесконтактно, то есть не требуется вставлять карту в банкомат, достаточно поднести к NFC-считывателю», — комментирует руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка Артем Ядройцев. Он уточнил, что сейчас более 95% сети Райффайзенбанка составляют банкоматы с функцией NFC.