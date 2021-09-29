СберБанк в качестве партнера Всероссийской переписи населения приготовил подарки от компаний своей экосистемы для тех, кто пройдет перепись в цифровом формате. Об этом в среду объявили в кредитной организации.

«Всем прошедшим перепись онлайн станет доступна подписка «СберПрайм» на три месяца всего за 1 рубль, а также, в зависимости от региона, скидки и предложения сервисов экосистемы «Сбера», среди которых Okko, SberDevices, «СберМобайл», Delivery Club, «Самокат», «СберМаркет», «Сбер ЕАптека, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «СберСтрахование» и «Афиша», — указано в релизе.

Чтобы получить подарки от компаний группы «Сбер», необходимо:

пройти перепись на портале госуслуг;

получить цифровой код со ссылкой на сайт «Сбера» в личном кабинете на «Госуслугах» и по электронной почте;

ввести полученный цифровой код, войти по «Сбер ID» и выбрать подарки.

Авторизация по «Сбер ID» доступна всем, для этого необязательно быть клиентом «Сбера» или иметь банковскую карту, подчеркивают в банке.



Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года как в традиционном (с участием переписчиков), так и в цифровом формате (на сайте госуслуг), напоминают в «Сбере».