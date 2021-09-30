📰 Минпромторг рекомендовал торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова. Речь о сельскохозяйственной продукции, цены на которую подвержены сезонным колебаниям: мясе, молоке, яйцах, товарах «борщевого набора». В прямых договорах стороны фиксируют цены на длительный период, что позволит снизить стоимость продукции, отметил чиновник, добавив, что ведомство рассматривает возможность законодательного закрепления этой нормы. Торговля уже использует прямые договоры, но полный переход на такой способ закупки продукции лишает партнеров гибкости, утверждают некоторые участники рынка. Так, с начала года и до мая тендерные цены на яйца были крайне высокими, а летом, по информации производителей, упали ниже себестоимости, отметил Евтухов.

📰 Критерии оценки эффективности преподавателей вузов будут расширены, пишут «Известия» со ссылкой на новые методические рекомендации, разосланные Минобрнауки во все образовательные учреждения. Принятый документ впервые установил, что с правовой точки зрения понимается под эффективным контрактом в вузах. Раньше при назначении стимулирующих выплат университеты зачастую учитывали только научную деятельность сотрудников, однако теперь внимание будут обращать и на другие виды работ — например, помощь студентам в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Кроме того, рекомендуется поощрять участие педагогов в работе общественных объединений по своему профилю, в частности в экспертных комиссиях, советах, комитетах при государственных органах. В Совфеде надеются, что это позволит молодым педагогам зарабатывать больше.

📰 Роботы уже сейчас замещают сотрудников кол-центров, и постепенно сфера их применения будет расширяться, в том числе и за счет развития речевых технологий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление участников форума «Лидеры цифрового развития». Однако перспективы рынка сильно зависят от регулирования — международные эксперты выступают за его ужесточение, в том числе обязательные предупреждения о взаимодействии с искусственным интеллектом (ИИ). Российский кодекс этики ИИ, который будет представлен в октябре, будет мягче — ключевым его критерием должна стать оценка степени риска от внедрения системы ИИ. В России в разработке кодекса этики ИИ участвуют СберБанк и Аналитический центр при правительстве. Подобные документы уже приняты во многих странах и имеют статус «мягкого права».

📰 В сентябре курс биткойна закрепился на уровне около 48,5 тыс. долларов, прибавив за два месяца свыше 65%, пишет «Коммерсант» . Таким образом, он отыграл большую часть снижения, происшедшего тремя месяцами ранее. В период с 14 апреля, когда был установлен исторический максимум 64,9 тыс. долларов, по 20 июля биткойн потерял почти 55% своей цены. Тем временем многие альткойны выросли гораздо выше — на 90–630%. 16 сентября капитализация биткойна составляла 903 млрд долларов, это более чем вдвое выше капитализации эфира (427 млрд долларов). По мнению экспертов, самая популярная цифровая валюта из-за технологических недостатков стремительно теряет позиции на рынке. Эксперты допускают, что влияние биткойна на рынок еще сократится, но о полном вытеснении речи пока нет.

📰 По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая стоимость авиакеросина впервые с ноября 2018 года превысила 52 тыс. рублей за тонну, пишет «Российская газета» , уточняя, что, по словам шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, со стоимостью авиакеросина в России примерно того же характера проблемы, что и с регулярным подорожанием бензина. То, что авиакеросин достигает уже 52 тыс. рублей за тонну, наглядно показывает: принятых мер по нормативам продаж на бирже и прочих механизмов явно недостаточно, подчеркнул аналитик. Но поскольку цены на авиационное топливо уже подскочили, то быстро запихнуть этого джинна обратно в бутылку будет сложно. И если авиакомпаниям не предоставят компенсаций, то в среднем прибавка на авиабилеты составит не менее 12-15% к их нынешним ценам, заключил Пушкарев.

📰 Риелторы фиксируют ажиотажный спрос на арендное жилье в Москве, пишет «Российская газета» . По данным аналитиков, в августе спрос оказался на 59,07% выше, чем среднемесячное число обращений в 2021 году и более чем в два раза выше, чем среднемесячный спрос за прошлый год. Эксперты говорят, что рынок съемных квартир вышел на допандемийный уровень — в Москву снова едут студенты на очную учебу, а жители регионов в поисках высоких заработков. Таким образом, в сентябре спрос на временное жилье экономкласса не только не упал, но и продолжил рост — на 10% превысил показатель августа и на 30% — сентября кризисного 2020 года. Свою лепту в растущую популярность съемного жилья внесло и сокращение удаленной работы, в связи с чем иногородним работникам, уехавшим на фоне удаленки в родные регионы, приходится возвращаться и снова искать временный угол.

📰 С 1 октября цены на подсолнечное масло в России больше не будут ограничивать — соглашения между производителями и торговыми сетями прекращают свое действие и продлевать их власти не собираются, пишет «Российская газета» . Дальше будут работать другие механизмы стабилизации цен в виде экспортных пошлин. В Минпромторге добавили, что подобных документов по другим товарам тоже не планируется. При этом в Минсельхозе уверены, что соглашения «полностью себя оправдали». В условиях растущих мировых цен они позволили защитить внутренний рынок от серьезных ценовых колебаний, сохранить необходимый объем масла внутри страны и обеспечить его доступность для населения. По данным ведомства на 22 сентября, стоимость рафинированного бутилированного подсолнечного масла у производителей с начала года практически неизменна (минус 0,29%).

