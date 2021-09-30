Каждый пятый житель России хотел бы стать хакером, говорится в исследовании компании ESET. Такая работа чаще всего интересует молодую аудиторию (18—24 года), а также мужчин (23% против 16% у женщин). Подавляющее большинство опрошенных (80%) не хотели бы заниматься такой IT-деятельностью. Большинство жителей страны уверены, что все хакеры — мошенники.

По данным экспертов, 84% респондентов уверены, что отлично понимают, в чем заключается работа хакеров, еще 15% только догадываются об их деятельности, 1% опрошенных не имеют понятия, чем на самом деле занимаются эти специалисты. Хакеры могут быть хорошими и честными — уверены 47% опрошенных граждан, 53% респондентов считают хакеров обманщиками и мошенниками.

Чаще всего (85% ответов) люди думают, что хакеры взламывают чужие сайты, на втором месте (72% ответов) — что они воруют или удаляют данные пользователей и компаний. Третий по популярности ответ (61%) — хакеры выводят из строя программы и технику.

О том, что хакеры могут помогать исправлять ошибки в коде или предотвращать потерю данных, респонденты вспоминают реже всего: в 18% и в 16% случаев соответственно.