Девушки пока обгоняют юношей в стремлении к культурному досугу: 66% против 34% соответственно из тех, кто выпустил «Пушкинскую карту», говорится в сообщении Почта Банка. Также из числа держателей карты 55% старше 18 лет, 45% — до 18 лет, отметил президент — председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко на пресс-конференции, посвященной итогам первого месяца программы «Пушкинская карта».

По таким картам уже совершено 360 тыс. покупок на общую сумму свыше 271 млн рублей, средняя сумма покупки — 700 рублей; 6% уже потратили весь лимит (3 тыс. рублей). Минимальная сума покупки — 30 рублей, максимальная — 3 тыс. рублей. Лидирующие позиции по выпуску карт и покупке билетов по ним занимают Москва, Санкт-Петербург, затем идут Новосибирская, Свердловская области, Республика Татарстан.

По словам Руденко, только за один день, 2 сентября, было выпущено 700 тыс. карт. «Я считаю, что это мировой рекорд — я не знаю подобных историй ни в одном банке России, чтобы кто-то в онлайне за один день выпустил столько карт, к тому же это сложная многоступенчатая технологическая цепочка», — отметил он. Президент — председатель правления Почта Банка также сообщил, что чаще всего молодежь покупает по «Пушкинским картам» билеты в театры, на втором месте — музеи, при этом предпочтительнее покупки онлайн.

Согласно опросу кредитной организации среди молодежи 14—22 лет, 74% респондентов посещают театры и музеи каждые полгода, 16% — каждый месяц, 10% — каждую неделю. Половина из них в первую очередь пошла бы в театр, 30% — в музей, 15% — на выставку, 5% — в филармонию или консерваторию. Молодежь готова тратить на культурный досуг свыше 5 тыс. рублей в месяц (45%), 35% — свыше 3 тыс. рублей и 20% — до 3 тыс. рублей.