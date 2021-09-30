Московский Индустриальный Банк с 30 сентября 2021 года повышает процентные ставки по вкладам в рублях для розничных и премиальных клиентов на 0,1—0,6 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Изменения коснулись наиболее востребованных предложений в линейке вкладов банка, в том числе и с возможностью дистанционного оформления.

Максимальная процентная ставка установлена по депозиту «Классический». В зависимости от суммы вклада и срока размещения денежных средств доходность составляет от 5,4% до 6,9% годовых. Вклад открывается на срок до 1 098 дней на сумму от 30 тыс. рублей, дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Накопительный» открывается на срок от 91 до 730 дней на сумму от 10 тыс. рублей. Максимальная процентная ставка составит 5,7% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 6,02%). Предусмотрена возможность пополнения, частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов по вкладу).

Открыть вклад «Универсальный кошелек» можно на срок от 91 до 730 дней на сумму от 10 тыс. рублей (от 1 тыс. рублей — для клиентов-пенсионеров или ветеранов). Максимальная процентная ставка составляет 5% годовых (эффективная ставка — до 5,25%). Предусмотрены пополнение и расходные операции.

Доходность по вкладу «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 5,5% годовых (эффективная ставка — до 5,8%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей. При неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 5,4% годовых (эффективная ставка — до 5,69 %). Данный вид вклада открывается в рамках пакета. По вкладам категории состоятельных клиентов максимальная процентная ставка по рублевым депозитам установлена на уровне 7% годовых. Базовая процентная ставка увеличивается до плюс 0,6 п. п. и зависит от суммы и срока вклада.