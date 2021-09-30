Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня «ruА» и изменило прогноз на «стабильный», сообщается на сайте агентства. Ранее у банка был рейтинг «ruА-» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга связано со значимой ролью, которую банк играет в обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. В связи с изменением методологических подходов агентства в части применения внешнего фактора поддержки со стороны органов власти вероятность оказания поддержки со стороны органов федеральной власти в случае необходимости оценивается как высокая», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что рейтинг банка также обусловлен устойчивыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, удовлетворительной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

В «Эксперт РА» напоминают, что Новикомбанк является опорным банком госкорпорации «Ростех» и контролируется ею через ряд юридических лиц. Приоритетными направлениями деятельности банка являются кредитование и РКО крупных промышленных предприятий. Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает пять филиалов, 13 дополнительных и десять операционных офисов на территории России.

Как отмечается в релизе, умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, сильными конкурентными позициями банка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий, а с другой — поддержанием низкой доли портфеля в сегменте МСБ и рознице. По состоянию на 1 июля 2021 года около 64% кредитного портфеля банка (данные банка) и более 60% его обязательств (данные отчетности по МСФО) приходилось на структуры, связанные с ГК «Ростех».

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что для банка характерен удовлетворительный запас устойчивости капитала к возможному обесценению активов и внебалансовых обязательств: по состоянию на 1 августа 2021 года буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял банку выдержать полное обесценение около 7% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума. Концентрация кредитных рисков за 12 месяцев при этом практически не изменилась (на 1 августа 2021 года крупные кредитные риски к нетто-активам составили 40% против 39% годом ранее). Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие (по данным РСБУ, за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR = 31%). В 2020 и 2021 годах банком были выплачены дивиденды в размере 2,5 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно. В дальнейшем ожидается поддержание дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли.

«Более 70% нетто-активов банка по состоянию на 1 августа 2021 года приходилось на кредитный портфель, в совокупности около 19% — на наличность, средства в Банке России и коммерческих банках, еще чуть более 5% — на портфель ценных бумаг. Качество ссудного портфеля рассматривается как приемлемое: согласно данным МСФО, доля ссуд третьей стадии за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года изменилась незначительно, составив по состоянию на середину 2021 года 7% (6,2% годом ранее). Некоторый рост доли просроченной задолженности по ссудному портфелю юрлиц (с 6,5% до 7,9% за период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года) был обусловлен в основном выходом на просрочку одного отдельного заемщика, требования к которому на дату оценки полностью зарезервированы», — пояснили эксперты.