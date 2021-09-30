Агентство по страхованию вкладов исключило из реестра банков — участников системы страхования вкладов две кредитные организации в связи с внесением в ЕГРЮЛ записей об их ликвидации, сообщила пресс-служба АСВ.

В частности, с 16 сентября из реестра ССВ исключен Народный Банк (г. Москва, номер по реестру банков 222), лишившийся лицензии в июле 2020 года. В октябре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

А с 24 сентября из реестра ССВ удален Оргбанк (г. Москва, номер по реестру банков 897), лицензию которого ЦБ аннулировал в августе 2020 года в связи с решением общего собрания участников о добровольной ликвидации кредитной организации.

В АСВ уточнили, что теперь в реестр участников ССВ входят 658 кредитных организаций. Среди них 309 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, четыре действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение денежных средств физических лиц и 345 кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации.