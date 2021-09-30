За последние пять лет доля резюме женщин в IT больше всего выросла в сфере UI/UX-дизайна: +15 процентных пунктов (с 25% до 40%). Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob и МФТИ.

Согласно исследованию, в сфере тестирования ПО женских резюме стало больше на 7 п. п.: 34% в 2016 году и 41% сегодня. Среди резюме программистов C++ доля резюме женщин выросла с 3% до 8%, а среди администраторов баз данных — с 17% до 22%.

При этом доля резюме женщин в сфере разработки ПО и мобильных приложений по-прежнему невелика и с 2016 года выросла незначительно: в мобильной разработке для Android — на 2 п. п., среди Python-разработчиков — с 7% до 11%.

По данным МФТИ, за последние три года соотношение девушек и парней среди абитуриентов, поступающих на различные IT-специальности, практически не менялось. Количество девушек от общего числа абитуриентов составляет 27%.

Ранее SuperJob проанализировал долю россиян, работающих по специальности: 43% программистов работают по специальности, полученной в вузе, еще 21% — по смежной.