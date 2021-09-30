Банк «Русский Стандарт» с 1 октября 2021 года вводит новые категории для получения повышенного кэшбэка в размере 5% и 10% по картам банка, подключенным к программе лояльности RS Cashback. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Так, оформив новую кредитную карту Platinum, клиенты смогут выбрать три категории, в которых будут получать повышенный кэшбэк в размере 5% в самых востребованных сегментах: «супермаркеты», «АЗС», «одежда и обувь», «бытовая техника», «кафе, рестораны, фастфуд», «аптеки», «такси».

Клиент может выбрать три из семи предложенных категорий в каждом квартале 2021 года. Новые категории становятся доступны для выбора в начале каждого квартала.

Помимо повышенного кэшбэка в размере 5% для всех карт и 10% для карт Black, в рамках акции клиентам традиционно возвращается 1,5% – 1% от суммы покупок по карте, участвующей в программе лояльности RS Cashback, а также до 20% кэшбэка за покупки у партнеров программы в рамках специальных акций.

В релизе указано, что кэшбэк-бонусы зачисляются клиентам на следующий день после окончания очередного бонусного периода. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в интернет-банке или мобильном банке «Русского Стандарта» и выбрать три категории из семи предложенных.

Накопленные кэшбэк-бонусы можно потратить разными способами: заказать товар из каталога вознаграждений, оплатить мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в интернет-банке либо перевести на свою банковскую карту, открытую в «Русском Стандарте».