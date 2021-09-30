СберБанк на время расследования заменит вице-президента Марину Ракову, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«На время проведения следствия один из сотрудников СберБанка будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой», — указали в пресс-службе.

Накануне, 29 сентября, СМИ сообщили, что Ракову заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Само дело относится к событиям 2019 года, когда она занимала должность заместителя министра просвещения.

По данным источников ряда информагентств, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования 50 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком по этим контрактам выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, также известная как «Шанинка»).

Однако позднее экспертиза выявила, что отчеты о проводимых научных исследованиях были сфальсифицированы. По словам собеседника РИА Новости, фонд неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой», и необоснованно выплатил деньги. Собеседник «Интерфакса» уточнил, что невыполненными оказались работы по двум контрактам. Если вина Раковой будет доказана, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Из-за этого, по словам собеседников агентств, дома и на рабочем месте вице-президента СберБанка 29 сентября прошли следственные действия. 30 сентября РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщило, что Ракова не явилась ни на допрос, ни на работу и выключила телефоны. По словам собеседника агентства, следствие считает, что она скрывается в Московском регионе и не покидала границ России.

СМИ: следственные органы разыскивают вице-президента СберБанка Экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент СберБанка Марина Ракова не пришла на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В «Шанинке» РБК сообщили, что вуз совместно с полицией проводит проверку по поводу этих контрактов и оказывает «всестороннее содействие» полиции.

РИА Новости также сообщало накануне, что те, кто работал с Раковой в Минпросвещения, перешли вместе с ней в структуры СберБанка и обыски проводились у них дома и в рабочих кабинетах. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Комментируя уголовное дело в отношении Раковой, первый зампредседателя правления «Сбера» Лев Хасис отметил, что о претензиях правоохранительных органов к ней в финансовой организации узнали только вчера.



«Комментировать особенно нечего, так как дело, по которому она [Ракова] проходит фигурантом, не относится к деятельности СберБанка. Поскольку у нее и у еще двух сотрудников сейчас нет возможности продолжать трудовую деятельность, на время расследования мы сегодня назначим исполняющих обязанности», — сказал Хасис.