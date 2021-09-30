Андрей Макаров назначен первым вице-президентом по цифровизации и инновациям Московского Кредитного Банка. Об этом в четверг сообщили в МКБ.

Как уточняется, Макаров будет отвечать за оптимизацию бизнес-процессов и создание инновационных продуктов на базе цифровых решений МКБ. Он также будет курировать недавно созданный в банке департамент развития банковских сервисов и специальных проектов, который занимается разработкой и внедрением банковских и нефинансовых сервисов в партнерские приложения под их брендом (White Label).

«Перед Андреем стоят задачи по разработке платформы для внедрения финансовых сервисов в партнерском канале, по оптимизации процессов и запуску новых продуктов, а также по созданию хаба для поиска и внедрения внутренних и внешних инновационных решений», — отмечается в релизе.



Макаров работает в банковской сфере и финтех-отрасли более 15 лет. До перехода в МКБ он занимал должность генерального директора компании «Цифровые технологии» (актив «ДОМ.РФ»). Ранее он запустил с нуля платформу по созданию супераппов для физических лиц— «Лайфстайл Платформу» (актив ЗПИФ «ВТБ Капитал»), отвечал за развитие технологических продуктов (финтех, комплексные digital-продукты и др.) в МТС и ряде дочерних структур крупных банков, а также возглавлял различные направления в платежных системах American Express, Visa, Mastercard, указано в справке МКБ.