Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Севергазбанк с 1 октября начисляет повышенный кэшбэк по дебетовым и кредитным картам в размере 5% от операций на сумму не более 60 тыс. рублей в месяц в категориях «Магазины спорттоваров», «Клубы (спортивные, оздоровительные)», «Спортивные поля, коммерческие спортивные состязания, профессиональные спортивные клубы». Ограничений по сумме возврата нет.

ВТБ с 1 октября возвращает клиентам, оформившим дебетовую «Мультикарту», 1 тыс. рублей после первой покупки.

Банк «Союз» в октябре будет начислять баллы в категории «Такси и каршеринг»: по карте «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — в размере 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс.

Новикомбанк предложил действующие до 31 декабря этого года новые категории повышенного кэшбэка в размере 5% за оплату товаров и услуг: «Аптеки», «Транспорт» и «Кино».

Московский Кредитный Банк установил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца декабря: «Автоуслуги», «Домашние питомцы», «Развлечения», «МКБ Travel», «Красота», «Сделаем мир лучше», «Такси». Ставка повышенного начисления баллов и количество категорий, которое можно выбрать, зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Кафе и рестораны», для держателей карт «Мудрость» — категория «Аптеки».

Банк ДОМ.РФ предлагает новые категории повышенного кэшбэка по дебетовым и кредитным картам до 31 декабря 2021 года. Клиенты будут получать вознаграждение в размере 5% в категориях «Онлайн-развлечения», «Путешествия», «Дом».

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus»: на сумму от 10 тыс. рублей теперь будет начисляться 5,8% (вместо 5,5%).



БКС Банк до 31 декабря этого года начисляет по пакетам «Лайт», «Комфорт», «Премиум» 10% годовых на среднемесячный остаток до 500 тыс. рублей бонусами при условии оформления карты онлайн на сайте банка или в отделении и при совершении расходных операций на сумму от 5 тыс. рублей в месяц.

Почта Банк повысил максимальный процент начисления дохода на остаток средств по дебетовым картам, которые привязаны к сберегательному счету, до 7,5% годовых. Проценты начисляются на остаток от 50 тыс. до 1 млн рублей в размере от 3% до 7,5% годовых в зависимости от возраста клиента, остатка на счетах и оборота по карте.



Росбанк отменил ежемесячную комиссию для клиентов, оформивших дебетовую карту «#МожноВСЁ» в пакете «Классический» до 31 декабря 2021 года, на весь срок действия. Дополнительно держатели карты, совершившие покупки на сумму от 15 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев после оформления карты, получат по 99 рублей за каждый месяц выполненных условий.



БыстроБанк снизил ставку по кредитной карте «Универсальная Gold». Теперь процентная ставка по кредиту (без использования льготного периода, с учетом нецелевого расходования средств в объеме более 10% от установленного лимита кредитования) составляет 23,2% годовых (вместо 24,9%).



Уральский Банк Реконструкции и Развития по кредитной карте «Хочу больше» понизил максимальную процентную ставку до 27,4% годовых (с 27,7%). Минимальная ставка осталась без изменений — 12% годовых.

ВУЗ-Банк также снизил максимальную ставку по кредитной карте «Хочу больше» с 27,7% до 27,4% годовых.

«Центр-инвест» уменьшил процентную ставку по кредитным картам до 22% (до изменений она равнялась 23% годовых).

СберБанк распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную «СберКарту». Теперь курс конвертации фиксируется на момент авторизации и оформления покупки.

Банк «Санкт-Петербург» и Mastercard до 31 октября выплатят 50% кэшбэка за покупки по карте World Mastercard «ЯСчитаю» в магазинах сети «Домовой». Общая сумма покупок должна составить более 2 тыс. рублей в месяц. Акция действует для клиентов, у которых еще нет карт банка, за исключением карты «Детская». Банк также подготовил подборку спецпредложений для клиентов старшего возраста, в частности карту «Мир» «Пенсионная». Ее преимущества: начисление до 5% ежемесячно на остаток на счете, бесплатное снятие наличных в банкоматах по всей России, до 20% возврата стоимости покупок (кэшбэк), три месяца СМС-сервиса в подарок; отсутствие требований по минимальному неснижаемому остатку по счету для начисления процентов; кэшбэк вместо бонусов, в том числе возврат средств за покупки в аптеках и продуктовых магазинах; повышенные лимиты снятия наличных и бесплатных переводов по системе быстрых платежей; оплата ЖКХ без комиссии.





РГС Банк предлагает обновленную «Дорожную карту». По ней предусмотрен кэшбэк в размере до 5% при оплате покупок в автокатегориях и до 4% — при расчетах картой на АЗС, в ресторанах и в категории развлечений. Максимальная ставка начисления кэшбэка — при бесконтактной оплате смартфоном или в Интернете на сайте торговой точки, базовый кэшбэк в 0,5% — за все остальные безналичные траты по карте в сумме от 300 рублей. Можно вернуть до 3 тыс. рублей ежемесячно. Держатели карты смогут снимать наличные и пополнять счет без комиссии в собственной сети банкоматов банка и партнерской сети по всей России; использовать скидки на товары и услуги в рамках программы лояльности платежной системы Mastеrcard и кэшбэк до 20% от платежной системы «Мир»; подключить к карте актуальные страховые и сервисные услуги от 99 рублей в месяц: пакеты «Активная жизнь», «Моя дорога» и «Защита карты».

В Совкомбанке по 31 октября 2021 года проходит акция «Вырасти лес» для держателей карты рассрочки «Халва»: 1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев, а участники получат именные сертификаты c координатами саженцев. Для участия в акции необходимо выполнить любое из заданий: подтвердить свой e-mail в мобильном приложении; совершить единовременную трансакцию на 5 тыс. рублей в любой из категорий: «Здоровье», «Спорт», «Подарки» и «Развлечения»; пять трансакций на общую сумму не менее 10 тыс. рублей в период акции. Срок беспроцентной рассрочки для участников акции будет продлен до 12 месяцев.



Банк «Ренессанс Кредит» по дебетовой карте «Главная» в рамках акции до 31 декабря начисляет 6% бонусами на ежедневный остаток. Также обновлен список категорий повышенного начисления бонусов в программе «Простые радости». До 31 декабря можно выбрать три категории, покупки в которых будут приносить повышенное количество бонусов: «Развлечения» — 7% от суммы чека, «Кафе и рестораны» — 5%, «Бытовая техника» — 5%, «Спорттовары» — 5%, «Шиномонтаж и автоуслуги» — 4%, «Аптеки» — 3%. За все остальные покупки — 1%.

