В России наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. Как следует из отчета международного разработчика решений по информационной безопасности ESET, данные которого представило агентство «Пиархаб», на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum в мае текущего года за период с мая по август произошло снижение числа выявленных криптовалютных угроз в мире на 23,6%, при этом данная тенденция не затронула Россию.

На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), что, как следует из материалов ESET, выводит страну на первое место в этой сфере. На втором месте Перу (6,8% от общего числа), на третьем — США (5,3%).

Наиболее распространенный способ обмана — подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами.

Также исследователи угроз ESET обнаружили рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые якобы вкладываются в криптовалюту и призывают делать то же самое своих поклонников.

«Хакеры тратят немалые средства, чтобы создать качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы. Новых инвесторов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на приобретение криптовалюты. Держателей действующих криптокошельков пытаются уговорить, чтобы они поделились учетными данными своих счетов под предлогом дальнейшего роста доходности», — пояснил руководитель лабораторий по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач.



Что касается программного обеспечения, разработанного для хищения криптовалют или захвата устройств пользователей с целью незаметно майнить валюту, то площадками распространения таких троянов по-прежнему остаются сайты с контентом для взрослых, бесплатные порталы потоковой передачи данных, торрент-сайты и тематические криптовалютные форумы, отмечают в ESET.